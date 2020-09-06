Якутию в финале WorldSkills Russia представят более 100 участников

ЯКУТСК, 6 сентября. /ТАСС/. Якутию в финале VIII национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) будут представлять более 100 участников по 80 компетенциям. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального координационного центра WorldSkills Russia в Республике Саха (Якутия).

"В этом году Республику Саха (Якутия) на национальном чемпионате представят 104 участника по 80 компетенциям. По двум компетенциям - "Кибербезопасность" и "Машинное обучение и большие данные" (среди юниоров) - Якутия участвует впервые", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что у большинства уже есть опыт участия в подобных соревнованиях. Участники-юниоры прошли подготовку на базах средне-специальных образовательных учреждений.

"Молодые профессионалы прошли через выездные сборы, участвовали вне зачета в соревнованиях в других регионах. Кроме этого, с ребятами занимались приглашенные менеджеры компетенций и национальные тренеры", - сказали в пресс-службе.

Финал ежегодно проходит в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы", входящего в нацпроект "Образование". Соревнования проводятся среди студентов образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоров от 12 до 16 лет.

Финал VIII национального чемпионата "Молодые профессионалы" пройдет с 6 по 21 сентября. Эксперты в режиме реального времени будут следить за ходом соревнований и контролировать строгое соответствие регламенту. В этом году состязания впервые пройдут в новом формате с применением дистанционных и онлайн-технологий в образовательных организациях. Всего в финале выступят более 2 800 человек из 83 регионов страны. Он станет самым масштабным за все время проведения чемпионата.