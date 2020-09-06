Фестиваль "Таврида - АРТ" в Крыму завершился арт-шествием и шоу дронов

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Арт-шествие по территории арт-кластера "Таврида" в Крыму, в котором приняли участие более 1 тыс. человек, стало финальным мероприятием фестиваля "Таврида - АРТ", сообщили журналистам в воскресенье в оргкомитете.

"Фестиваль фестивалей завершился масштабным арт-шествием, в котором приняли участие более тысячи молодых творцов. Они прошли по территории арт-кластера. На закрытии фестиваля зрители увидели яркое шоу с участием 300 дронов, которые воссоздали в ночном небе над арт-кластером образы арт-объектов "Тавриды", - говорится в сообщении.

Также было представлено световое шоу от участников национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters - конкурса для звукорежиссеров, художников по свету, сценаристов, клипмейкеров, операторов и других "представителей творческих профессий, которые остаются за кадром, но при этом делают колоссальную работу".

В фестивале, который проходил в бухте Капсель 2-6 сентября, приняли участие 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусства со всей России, а также 3 тыс. зрителей - молодежь Крыма и Севастополя. Более 250 мероприятий прошло в арт-кластере, где для фестиваля были оборудованы 10 сцен и множество более мелких площадок, а в рамках проекта "Таврида рядом" - более 2 тыс. стримов и концертов во дворах по всей России. Онлайн-трансляции ключевых мероприятий фестиваля набрали более 11 млн просмотров.

Участники "Тавриды - АРТ" провели масштабные перформансы, среди которых "Живые краски триколора", посвященный 75-летию Победы; "Танцующие холмы", ожививший неподвижные склоны холмов на территории арт-кластера; этнический перформанс "Феникс" и другие. В этом году фестиваль стал огромной съемочной площадкой шоу-концерта "Таврида вдохновляет", благодаря чему талантливые молодые артисты смогли выступить вместе с популярными российскими исполнителями Юлианной Карауловой, Леонидом Агутиным, Полиной Гагариной, Сергеем Лазаревым, Клавой Кокой, Гариком Сукачевым. Вместе с детским хором участников Всероссийского конкурса "Большая перемена" спела Диана Арбенина. Яркими событиями фестиваля стали модный показ молодых российских дизайнеров, художественная выставка искусства Tavrida Constans и парад маломерных судов, на котором разыграли 1 млн рублей.

Кроме того, прошел грантовый конкурс молодежных инициатив. Поддержку на общую сумму 15 млн рублей получили 30 участников 19 регионов России.

О "Тавриде"

Фестиваль "Таврида - АРТ", который собрал более 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусства со всей страны, проходил в крымской бухте Капсель 2-6 сентября. После его завершения на этой площадке продолжит работу форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида": с 12 сентября по 10 октября там пройдут еще четыре смены.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватит период с 2019 по 2024 годы. Проект, общий бюджет которого составляет почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.