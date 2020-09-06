Во Владивостоке открылся гастрономический фестиваль стритфуда с местной кухней

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Фестиваль стритфуда Vladfoodstreet открылся в воскресенье на одной из центральных улиц Владивостока. Блюда из минтая, креветки, дальневосточной мидии и других продуктов готовят повара шести популярных в Приморье ресторанов.

Официальное открытие фестиваля состоялось в 19:00 (12:00 мск), но площадка с живой музыкой и оборудованные домики ресторанов-участников начали работу раньше. Как отмечают представители заведений, очереди за стритфудом выстроились еще днем, и на протяжении нескольких часов в ожидании эксклюзивных гамбургеров, мидий в соусе карри и других деликатесов находились от пяти до 15 человек.

Дальневосточное меню

В меню каждого заведения-участника Vladfoodstreet есть минимум одно блюдо с локальными, дальневосточными продуктами. Так, проект "Криспи" ресторана паназиатской кухни Zuma представил минтай в кляре, а индийский ресторан Jimmi!Jimmi! угощает гостей фестиваля тихоокеанскими мидиями карри, рецепт которых специально для мероприятия разработал шеф-повар заведения, потомственный брахман Шив Прасад. Фермерский ресторан "Огонек" кормил любителей стритфуда гамбургерами с треской и приготовленным на воке с овощами моллюском - дальневосточным рапаном.

"В наши блюда включена говядина и кальмар, на который сегодня [у нас] большой спрос. Люди стоят в очереди [за картошкой с кальмаром], говорят, что вкусно. Также у нас два лимонада со вкусами "груша-карри" и "кардамон-карамель". Это все делается здесь [в Приморье], а продукты привозят российские поставщики", - рассказал бар-менеджер ресторана "Цех" Вадим Клепок.

Проект "Тук-тук" от создателей сети ресторанов Tokyo предложил гостям дальневосточные продукты в нескольких блюдах: шашлычки из креветки и кальмара, рис с морепродуктами, кальмар в сухарях и лапшу с крабом, запасы которой к официальному открытию фестиваля уже закончились. Из-за большого наплыва посетителей, время приготовления блюд увеличивалось, однако люди готовы были ожидать, кто-то пританцовывал под музыку, которую исполняли приморские музыканты.

Гастрономическая улица вместо парковки

Как отметил заместитель председателя регионального правительства Константин Шестаков, присутствовавший на открытии гастрономического фестиваля, совсем недавно площадка, на которой с 6 по 27 сентября проходит Vladfoodstreet, была отведена под парковку автомобилей. "Я специально приходил несколько раз и посчитал, здесь стояло восемь автомобилей, а удовольствие [от гастрономического фестиваля] получают, я надеюсь, что тысячи [человек]. Я новые личные обязательства беру: чтобы такие проекты у нас были копированы по территории всего города Владивостока, давайте вместе найдем площадки, где это может быть. Давайте попробуем [сделать так], чтобы такие площадки были везде, [на территории муниципалитетов Приморья]", - сказал Шестаков.

Домики для приготовления пищи предпринимателям сдаются в аренду бесплатно, что дает возможность рестораторам предлагать необычные блюда по цене около 200-300 рублей. По словам участников, уличный формат гастрономического фестиваля позволяет напомнить людям, которые за период пандемии отвыкли посещать заведения общественного питания, о возможности ходить в рестораны.

"Все вдохновлены сейчас тем, какую гастрономическую улицу создали во Владивостоке. Люди обрадовались, что молниеносно в локации, где никогда не было ничего подобного, создали такую атмосферную площадку. Это дает возможность нашим гостям провести время с пользой, пообедать во время прогулки. Подобные локации помогают забыть о пандемии и вернуться в привычный ритм жизни", - сказала генеральный директор ресторана Zuma Мария Иноземцева.

Vladfoodstreet создан в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". К 2024 году в Приморье предлагается увеличить оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в полтора раза - до 1,5 трлн рублей.