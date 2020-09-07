В Якутии пандемия не повлияла на строительство спортивных комплексов по нацпроекту

ЯКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Строительство спортивных комплексов в Якутии по нацпроекту идет без опозданий, до конца 2020 года власти планируют ввести в эксплуатацию два спортивных объекта. Об этом сообщил ТАСС и. о. министра спорта Якутии Семен Чердонов.

"Завершается строительство на федеральные средства двух спортивных объектов в Якутии: это многофункциональный спортзал в селе Бердигестях Горного района и спорткомплекс в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. Работы идут по плану, пандемия коронавируса не повлияла на ход работы. Оба объекта мы планируем ввести в эксплуатацию уже в декабре этого года", - сказал Чердонов.

Здание на площади более 2,4 тыс. кв. м в селе Бердигестях включает в себя спортзал с трибуной на 400 мест, боксерский и тренажерный залы, где могут заниматься более 70 человек. В 2021 году там пройдут спортивные XXI "Игры Манчаары". В двухэтажном спорткомплексе, который располагается в центре поселка Нижний Бестях, будет бассейн с залами для настольных игр, единоборств и пр.

"Новый комплекс в Нижнем Бестяхе позволит снять нагрузку с Якутска с тремя плавательными бассейнами. Предполагается, что муниципальные и республиканские соревнования будут проходить в новом комплексе, где за одну смену могут заниматься 182 человека", - сказал Чердонов.

"Спорт - норма жизни" является одним из направлений нацпроекта "Демография", который реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина, исполнителем является Минспорт России. Проект, рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя также федеральные проекты "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.