За пять лет в Сахалинской области намерены построить 20 новых школ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют за ближайшие пять лет построить в регионе 20 новых школ. Благодаря этому на островах полностью будет ликвидирована вторая смена, сообщили журналистам в пресс-службе правительства области.

"Новые учебные заведения уже сейчас строят в Макарове, Смирных, Ногликах, Шахтерске, в селе Кировское Тымовского района на Сахалине и в Северо-Курильске, селах Рейдово и Головнино на Курилах (Сахалинская область - прим. ТАСС). Всего за пять лет планируется построить 20 школ", - сообщили в пресс-службе.

По информации областных властей, в Южно-Сахалинске в ближайшие годы планируется построить дополнительные здания к трем уже имеющимся школам и сразу три новых крупных объекта образования: два на 1 260 учеников и один на 800. В селе Троицкое Анивского района запланировано строительство школы на 1 200 человек, в городе Невельске - на 300, в городе Холмске - на 400, в городе Долинске - на 925, в городе Углегорске - на 800, в городе Александровске-Сахалинском и курильском городе Южно-Курильске - на 550 мест. Школа - детский сад на 90 мест появится в селе Взморье Долинского района, на 200 - в селе Пензенское Томаринского городского округа.

Ранее в министерстве образования Сахалинской области ТАСС рассказали, что с 1 сентября на юге Сахалина начали работать четыре новые школы. В День знаний новые учреждения в Южно-Сахалинске, его пригороде и соседнем городе Корсакове открыли двери более чем для 1,5 тыс. учеников.

В январе президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию напомнил регионам о необходимости ликвидации вторых смен в школах к 2025 году. Строительство школ ведется по национальному проекту "Образование".

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. В 2019 году на базе 15 сельских школ в 11 районах Сахалинской области по нацпроекту открыли центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". В 2020 году таких школ станет на 33 больше. Возможность изучать предметы на современном высокотехнологичном оборудовании в этом году получат более девяти тыс. учащихся из небольших населенных пунктов.