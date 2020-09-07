В Хабаровске открыли стационарный пункт раздельного сбора мусора

ХАБАРОВСК, 7 сентября. /ТАСС/. Станция приема вторсырья начала работать в Хабаровске. Это первый такой пункт в городе, планируется установить еще две таких же станции, сообщается на сайте хабаровской администрации в понедельник.

"Сегодня, 7 сентября, на территории ТЦ "ЭкоДом" заработала станция приема вторсырья "Поляна". Инициатор ее создания - хабаровское краевое отделение "Всероссийского общества охраны природы". Активную поддержку экологам оказали хабаровская мэрия, предприятия-переработчики и региональный оператор по обращению с ТКО", - говорится в сообщении. Финансовую поддержку в обустройстве пункта оказала городская администрация. На реализацию этого проекта некоммерческая организация получила грант от муниципалитета, средства которого были направлены на проектирование типового решения. В планах на следующий год установка еще двух таких точек в северной и южной частях Хабаровска.

Станция предназначена для сортировки стекла, макулатуры, алюминия, жести, батареек, электронного лома, нескольких видов пластика и другого мусора. Работу станции обслуживают волонтеры и один штатный сотрудник.

"В Хабаровске не первый год идет системная работа по формированию системы раздельного сбора, как силами общественников, так и с помощью компаний-производителей. Немаловажно, что в городе появился оператор по обращению с отходами, важная часть деятельности которого - организация экологически эффективной системы утилизации ТКО", - цитирует пресс-служба руководителя хабаровского отделения "Всероссийского общества охраны природы" Владимира Сидорова.

Со ссылкой на мэра города Сергея Кравчука сообщается, что за последние несколько лет Хабаровск увеличил объем раздельного сбора твердых коммунальных отходов в 17 раз, мусор сортируют более 12 тыс. горожан. "Но в будущем переработка мусора должна дойти до 70% от общего объема. Правильная сортировка может решить множество задач - улучшить экологическую обстановку, сохранить природные богатства, кроме того, производители получают возможность использовать дешевое вторсырье на своем производстве. Стекло, бумага, металл, резина, пластик должны вторично использоваться", - приводятся в сообщении слова Кравчука.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Хабаровска, каждый год в городе на полигон отправляется более 100 тыс. тонн мусора. Установка станций раздельного сбора мусора отвечает задачам нацпроекта "Экология", по которому необходимо увеличить объемы переработанного мусора.

О нацпроекте

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Он рассчитан на период с 2019-го по 2024 годы. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.