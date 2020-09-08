Преодоление "языкового барьера": о курсах программирования, матрице и "Питоне"

Вся жизнь 64-летнего инженера-математика, кандидата физико-математических наук Сергея Владимировича Ермакова связана с Национальным исследовательским ядерным институтом "МИФИ". Здесь в 1979 году он получил диплом по специальности "прикладная математика", окончив Обнинский институт атомной энергетики. Сейчас Ермаков уже сам учит молодежь, являясь доцентом Отделения интеллектуальных и кибернетических систем. О том, почему ему понадобилось изучить vмашинное обучение и большие данные по программе Ворлдскиллс для людей старше 50 лет, и каким он видит современное поколение студентов, - в материале ТАСС.

Интерес и способности к математике и физике у Сергея Владимировича появились еще в детстве. Важную роль в этом сыграли люди, которые встретились ему на пути и сумели по-настоящему увлечь наукой. В школе у Ермакова оба предметника были "увлеченными и колоритными личностями", и даже негласно конкурировали между собой, считая, что именно их уроки – самые интересные и важные.

А уже учась в институте, Сергею Владимировичу повезло стать участником регулярных математических семинаров в МГУ имени Ломоносова, которые собирали самых ярких и талантливых ученых со всего СССР. Это такой пример интеллектуальной элиты, среди которой я оказался. Там выступали замечательные люди, настоящие гиганты научной мысли", - вспоминает Ермаков.

Совет студента

Даже сегодня, после 42 лет работы в МИФИ, Сергей Владимирович остается активным исследователем и преподавателем, погруженным в свою работу. По его словам, во многом этому способствуют его собственные студенты, которым он преподает математический анализ, теорию вероятности, исследования операций и случайные процессы.

"С молодежью интересно, они помогают двигаться в нужном направлении, а если не отслеживать тенденции, можно серьезно отстать", - уверен он. Именно слова одного из магистрантов и стали отправной точкой, чтобы Сергей Владимирович начал изучать язык программирования Python. Знание этого языка ему понадобилось для проведения вычислений на кафедре, в том числе на новом суперкомпьютере.

"Один магистрант мне как-то сказал: "Пора переходить на Python, за ним будущее". Я с ним начал спорить: "Когда-то все также говорили про Pascal (один из наиболее известных языков программирования, нередко изучается в старших классах и на первых курсах вузов, появился в 1970 году – прим. ред.), потом про C++ (широко используется для разработки программного обеспечения, создан в 1983 году). Вот и про Python, или как его часто называют, "Питон", поговорят и забудут". Но он оказался прав, этот язык действительно очень удобен для обработки больших данных. - рассказал Ермаков. - Так и в остальном – студенты быстрее реагируют на изменения. Я не сориентируюсь в каком-то направлении, а ребята мне мгновенно промониторят и всё найдут".