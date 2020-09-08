Преодоление "языкового барьера": о курсах программирования, матрице и "Питоне"

Вся жизнь 64-летнего инженера-математика, кандидата физико-математических наук Сергея Владимировича Ермакова связана с Национальным исследовательским ядерным институтом "МИФИ". Здесь в 1979 году он получил диплом по специальности "прикладная математика", окончив Обнинский институт атомной энергетики. Сейчас Ермаков уже сам учит молодежь, являясь доцентом Отделения интеллектуальных и кибернетических систем. О том, почему ему понадобилось изучить vмашинное обучение и большие данные по программе Ворлдскиллс для людей старше 50 лет, и каким он видит современное поколение студентов, - в материале ТАСС.
Интерес и способности к математике и физике у Сергея Владимировича появились еще в детстве. Важную роль в этом сыграли люди, которые встретились ему на пути и сумели по-настоящему увлечь наукой. В школе у Ермакова оба предметника были "увлеченными и колоритными личностями", и даже негласно конкурировали между собой, считая, что именно их уроки – самые интересные и важные.
А уже учась в институте, Сергею Владимировичу повезло стать участником регулярных математических семинаров в МГУ имени Ломоносова, которые собирали самых ярких и талантливых ученых со всего СССР. Это такой пример интеллектуальной элиты, среди которой я оказался. Там выступали замечательные люди, настоящие гиганты научной мысли", - вспоминает Ермаков.
Совет студента
Даже сегодня, после 42 лет работы в МИФИ, Сергей Владимирович остается активным исследователем и преподавателем, погруженным в свою работу. По его словам, во многом этому способствуют его собственные студенты, которым он преподает математический анализ, теорию вероятности, исследования операций и случайные процессы.
"С молодежью интересно, они помогают двигаться в нужном направлении, а если не отслеживать тенденции, можно серьезно отстать", - уверен он. Именно слова одного из магистрантов и стали отправной точкой, чтобы Сергей Владимирович начал изучать язык программирования Python. Знание этого языка ему понадобилось для проведения вычислений на кафедре, в том числе на новом суперкомпьютере.
"Один магистрант мне как-то сказал: "Пора переходить на Python, за ним будущее". Я с ним начал спорить: "Когда-то все также говорили про Pascal (один из наиболее известных языков программирования, нередко изучается в старших классах и на первых курсах вузов, появился в 1970 году – прим. ред.), потом про C++ (широко используется для разработки программного обеспечения, создан в 1983 году). Вот и про Python, или как его часто называют, "Питон", поговорят и забудут". Но он оказался прав, этот язык действительно очень удобен для обработки больших данных. - рассказал Ермаков. - Так и в остальном – студенты быстрее реагируют на изменения. Я не сориентируюсь в каком-то направлении, а ребята мне мгновенно промониторят и всё найдут".
Говоря о современной молодежи, он добавил, что она не сильно отличается от прошлых поколений. "Процент тех, кто хочет "взять все" на занятиях, тех, кто разгильдяйничает, и кто находится где-то по середине, не зависит от времени, эти доли примерно одинаковы в вузах всегда", - сказал Сергей Владимирович, добавив, что единственным серьезным отличием молодых людей сегодня является зависимость от гаджетов, "но тут ничего не поделаешь".
Преодоление "языкового" барьера
Однажды от своих коллег в институте Ермаков узнал о том, что по программе Ворлдскиллс 50+ можно бесплатно пройти курс "машинное обучение и большие данные", и без отрыва от производства – в родном МИФИ. Этот шанс изучить новый язык программирования он решил использовать, и подал заявку на сайте программы.
"Когда началась программа, я вдруг понял, что без нее невозможно. Сейчас на машинном обучении построено все. И преподавали нам очень грамотно, с энтузиазмом и даже таким азартом. Так что я с удовольствием окунулся в новую тему", - рассказал Ермаков, пошутив, что временами был очень назойливым слушателем.
"Я все время что-то спрашивал у наших учителей, мог в тупик поставить своим вопросом, однако пара мгновений – и они давали компетентный ответ и даже предлагали тут же поставить опыт, чтобы развеять мои сомнения окончательно. И в режиме реального времени мы пробовали разные варианты решения задач и разбирались в проблеме", - вспоминает Сергей Владимирович.
Были во время учебы и неожиданные открытия. "Знаете, что меня удивило, когда я коснулся обработки данных? Представляете, я в первый раз за это сажусь, а мне дают задание: проанализировать данные и определить тип трещин на трубопроводах, по которым передвигается робот. Я возмутился: "Да вы что, я же в первый раз эти трубопроводы вижу! А если вы мне сейчас по медицине данные дадите, я и их должен обрабатывать?" И мне объяснили, что для обработки данных быть специалистом в каждой области не обязательно. Главное, владеть инструментарием и уметь выявлять связи и закономерности. А потом профессионалы, которым ты передашь эти сведения, уже точно определят, что они значит. Оказалось, что это самая правильная позиция", - рассказал Ермаков.
"Перекрутить" матрицу
Теперь после обучения главная задача - не потерять темп, считает Сергей Владимирович. Чтобы этого не допустить, он активно использует специальные программы в работе, в которых можно применить новые знания.
"На самом деле, они требуют не только владения языком программирования, поскольку Python - очень приспособленный язык, пользователь еще не умея программировать, уже может там что-то делать. Здесь также нужно понимание качественных характеристик данных, а для этого нужны знания математической статистики, понимание взаимодействия между данными, их корреляции, когда она существенна, когда нет и так далее", - пояснил Ермаков.
По мнению Сергея Владимировича, обучение помогло ему открыть целый ряд новых возможностей, как интересно подать материал своим студентам. "Обработка больших данных – это такая живая технология, с помощью которой можно делать массу всего. Есть огромное количество библиотек, можно их обрабатывать с этой позиции, можно с другой… Например, взять колоссальную матрицу из 200 тысяч строк и 100 тыс. столбцов, и при помощи компьютера всю ее "перекрутить" и получить нужные данные, это же здорово", - говорит математик.
Теперь Ермаков хочет поделиться новыми знаниями со своими студентами. Совсем скоро он планирует модернизировать образовательные программы у магистров, чтобы и они увидели все те преимущества, которые дает владение Python и технологиями обработки Big Data.
Кристина Соловьева