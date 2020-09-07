В Липецкой области открыли медиацентр и центр развития навыков

ЛИПЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/. Медиацентр, где дети смогут овладеть навыками работы с контентом и учиться журналистике, а также Skills-центр открыли в Липецкой области по нацпроекту "Образование". Об этом сообщил журналистам в понедельник глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Skills-центр сможет принять ребят 7-18 лет по таким направлениям, как мобильная робототехника, веб-дизайн и разработка, инженерный дизайн CAD и графический дизайн", - рассказал Артамонов. В задачи же детского медиацентра, по его словам, войдет обучения навыкам создания и работы с медиаконтентом, а также использования современного оборудования. "Речь идет об основах тележурналистики, операторском искусстве, искусстве видеомонтажа, основах драматургии, мастерстве режиссера", - пояснил глава обладминистрации.

Они начали работать при центре дополнительного образования в Липецке. "Радует, что учебные заведения стремятся активно реализовывать современные программы, мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели", - заметил Артамонов. Он напомнил в этой связи, что обучение по всем программам обоих центров будет бесплатным.