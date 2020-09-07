Минспорт РФ и власти Чувашии будут взаимодействовать в реализации нацпроекта "Демография"

ТАСС, 7 сентября. Врио главы Чувашии Олег Николаев и министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в понедельник в Москве подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

"Документ предусматривает партнерство между федеральным ведомством и правительством республики на четыре года. В числе приоритетных направлений сотрудничества - реализация федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, особое внимание будет уделено работе по приобщению населения к регулярным занятиям физической культурой, популяризации массового спорта и совершенствованию спортивной инфраструктуры. Важными направлениями сотрудничества также станут реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и кадровая работа в отрасли. Еще одной позицией сотрудничества станет развитие науки и научных исследований в области физической культуры и спорта.

Матицын на церемонии подписания отметил, что соглашение позволит углубить начатую работу. "Очень надеюсь, что подписанное соглашение станет реальной программой наших совместных действий", - приводятся слова министра в сообщении.

Врио главы Чувашии отметил, что власти республики поставили себе более амбициозные задачи по развитию инфраструктуры для массового спорта. "А через это - [задачи] по развитию спорта высших достижений и достижение показателей, на которые нас ориентирует президент страны по вовлеченности людей в здоровый образ жизни", - процитировали Николаева в пресс-службе.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.