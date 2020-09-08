В нацпроекте МСП к 2024 году снизят показатель занятых в секторе на 1,5 млн человек

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. В новой редакции национального проекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" снизят показатель занятых в секторе до 23,5 млн человек к 2024 году, тогда как в действующей версии стоит цель достичь планки в 25 млн занятых к этому периоду. Об этом сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, источник, близкий к аппарату правительства РФ.

"Было решено понизить планку по главному целевому показателю нацпроекта [МСП]. К 2024 году планируется достичь 23,5 млн занятых вместо заложенных изначально 25 млн человек", - отметил собеседник агентства.

По его словам, помимо этого, в новой редакции соответствующего нацпроекта прирост занятых в секторе МСП в этом году должен составить 1 млн человек. Согласно предыдущим показателям базовых значений паспорта нацпроекта, прирост занятых по итогам этого года должен был составить 0,9 млн человек. По итогам прошлого года правительство заявляло о выполнении базового значения по количеству занятых в сфере малого и среднего бизнеса в 19,6 млн человек.

Источник, близкий к Минэкономразвития, также подтвердил порталу информацию о показателях по снижению числа занятых в секторе МСП, отметив, что общий уровень финансовой поддержки для предпринимателей по нацпроекту должен составить порядка 900 млрд рублей в год.

В пресс-службе правительства переадресовали запрос портала в Минэкономразвития. В пресс-службе Минэкономразвития ответили, что "с учетом влияния последствий жестких ограничений в мировой и российской экономике с бизнесом и экспертами обсуждается корректировка сроков достижения показателей в нацпроекте МСП". В министерстве уточнили, что встречи с бизнес-объединениями по этому вопросу проходят еженедельно. Ранее источники портала сообщали, что новую структуру нацпроекта дополнят отдельным направлением по поддержке развития сферы самозанятых предпринимателей, также сократят число федеральных проектов с действующих пяти до четырех.

В начале июня 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству страны подготовить предложения по корректировке национальных проектов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

О нацпроекте

Национальный проект по поддержке МСП реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ранее он включал пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства". В начале июля правительством было принято решение скорректировать цели и задачи нацпроектов в связи с пандемией коронавируса. Так, работу в рамках национальных проектов продлили до 2030 года.