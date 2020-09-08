На Камчатке у подножия Авачинского вулкана откроется спортцентр

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Жители и гости Камчатки смогут покататься на лыжах и сноуборде на базе нового спортивно-тренировочного центра у подножия Авачинского вулкана уже во время новогодних каникул - общая готовность строящегося объекта в настоящий момент составляет порядка 60%. Строительство ведется в рамках нацпроекта "Демография", сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

"Строительство идет по плану, мы ожидаем открытие данного объекта в конце ноября, в начале декабря. Это долгожданное открытие, как для спортсменов, так и для остальных жителей края, здесь можно будет в хороших условиях сходить в поход, на восхождение. Здесь смогут тренироваться не только горнолыжники и сноубордисты, за Верблюдом (сопка на Камчатке - прим. ТАСС) есть хорошее плато для лыжников. Здесь спортивные сборы будут проходить и летом, потому что снег лежит вплоть до июля", - цитирует пресс-служба врио министра спорта края Константина Хмелевского.

Тренироваться на Камчатке могут сборные РФ по горным лыжам, сноуборду, фристайлу, а в перспективе - и ски-альпинизму, биатлону, лыжным гонкам.

Региональный спортивно-тренировочный центр по зимним видам спорта будет располагаться в нижней части снежника Авачинского вулкана на высоте 800 м над уровнем моря. В непосредственной близости от планируемого места размещения спортсменов находятся горнолыжные трассы. Их протяженность - от 300 до 2000 м, перепад высот - 500 м.

Как рассказал ТАСС инструктор по сноубордингу Артур Ляхшев, строительство новой тренировочной базы - большое событие не только для профессиональных спортсменов полуострова, но и для любителей зимних развлечений "Камчатка просто создана для зимнего катания, но инфраструктура наших лыжных баз, объективно, хромает. Отлично, что совсем скоро появится место, где можно будет и покататься с комфортом, и спокойно отдохнуть после покорения снежных вершин", - сказал Ляхшев.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.