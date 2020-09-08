Более 500 иностранцев получили медпомощь в Волгоградской области в 2020 году

ВОЛГОГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Свыше 500 иностранцев получили медицинскую помощь в Волгоградской области с начала года в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Работа по проекту развития экспорта медицинских услуг в регионе из-за пандемии не останавливалась, хотя показатель лечения иностранцев в волгоградских клиниках снижен в 2020 году вдвое - с 1 450 до 725 человек, сообщила ТАСС в понедельник исполняющая обязанности заместителя председателя комитета здравоохранения (облздрава) Юлия Верещагина.

"Несмотря на ситуацию с пандемией, сама работа по этому проекту не приостанавливалась - проводится подготовка к получению международных сертификатов качества ISO, созданию и обновлению сайтов медучреждений на английском и других языках, ведению социальных сетей, обучению работников иностранным языкам", - сказала Верещагина.

По ее словам, пандемия внесла свои коррективы, из-за введенных ограничительных мер "снизился и поток иностранцев, получающих медпомощь в наших клиниках и больницах". "Значение показателя на 2020 год для Волгоградской области было уменьшено с 1 450 до 725 человек. При этом за I полугодие 2020 года пролечено 518 иностранных граждан. В соответствии с указом президента РФ, к 2024 году целевой показатель по Волгоградской области должен достичь 3 570 пролеченных иностранных граждан", - отметила и.о. замглавы облздрава.

В Волгоградской области 20 ведущих государственных медицинских организаций участвуют в региональном проекте развития экспорта медицинских услуг в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Они предоставляют стоматологические, косметологические услуги, лечение бесплодия, проведение плановых процедур и сложных специализированных операций, таких как замена крупных суставов, кардиохирургические операции, лапароскопические операции, лечение онкологических заболеваний, диагностические обследования.

Одной из самых "продвинутых" в сфере медицинского туризма в регионе является Волгоградская клиническая больница скорой помощи № 25, в модернизацию и капитальный ремонт которой за последние пять лет было вложено около 2 млрд рублей. В этой больнице работают, в частности, высококвалифицированные сосудистые нейрохирурги, а прейскурант на их услуги заметно ниже, чем в столичных клиниках, что немаловажно для эффективной организации экспорта медуслуг. По данным комитета здравоохранения региона, чаще всего за плановой и оперативной медпомощью в волгоградские клиники обращаются граждане Армении, Грузии и стран Средней Азии.