В Смоленской академии профобразования открыли пять мастерских по стандартам WorldSkills

ТАСС, 8 сентября. Мастерские по пяти направлениям профподготовки открыли по программе "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование" в Смоленской академии профессионального образования (СмолАПО). Они оборудованы в соответствии со стандартами WorldSkills, сообщила во вторник пресс-служба областной администрации.

"В СмолАПО открылось пять новых мастерских по таким компетенциям, как "Программные решения для бизнеса", "Веб-дизайн и разработка", "Сетевое и системное администрирование", "IТ-технологии для бизнеса на платформе 1С: Предприятие", "Кибербезопасность". На эти цели было направлено более 40 млн рублей из средств федерального и областного бюджетов", - говорится в сообщении.

Средства, по данным пресс-службы, были выделены по региональной программе "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". "Одним из ключевых мероприятий <...> является создание на базе профессиональных образовательных организаций области мастерских, оснащенных передовой материально-технической базой и высокотехнологичным оборудованием, соответствующим современным требованиям, в том числе стандартам WorldSkills", - отметили в пресс-службе.

Обучение в мастерских будут проходить не только студенты академии, но и жители региона старше 50 лет, которые хотят овладеть новой профессией, и граждане, потерявшие работу в период пандемии коронавируса. Также планируется организовать профессиональные пробы для школьников по таким компетенциям, как программные решения и разработка мобильных приложений.

"Специалисты в области программирования крайне востребованы на рынке труда, и меня радует, что здесь, на базе нашей академии профессионального образования, реализуются различные проекты в сфере информационно-коммуникационных технологий, ориентированных не только на студентов, но и школьников, юных участников олимпиад, граждан предпенсионного возраста", - приводит пресс-служба слова губернатора Алексея Островского.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 годов. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.