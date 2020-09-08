Ленобласть обеспечит населенные пункты чистой водой с помощью модульных станций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Более 100 модульных станций по очистке воды построят в поселках и деревнях Ленинградской области в течение двух лет в рамках проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология". Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

"109 модульных станций для очистки воды появятся в Ленинградской области за два года. Станции устанавливаются в пять раз быстрее традиционных очистных сооружений, работают от 30 лет и индивидуально - по результатам анализов - настраиваются на очистку питьевой воды из конкретной скважины или реки", - сообщили в пресс-службе.

Одна из первых таких станций заработала во вторник в деревне Иссад Волховского района. Вода в нее поступает из реки, обрабатывается реагентами, очищается в фильтрах с кварцевым песком и в установке с угольной загрузкой, обеззараживается ультрафиолетом. Очищенная вода полностью соответствует нормативам. Подобные станции уже работают в поселке Луга-3, в деревне Почап и других населенных пунктах.

Модульные станции являются оптимальными для обеспечения питьевой водой населенных пунктов, где живет не более 5 тыс. человек.

О нацпроекте

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Он рассчитан на период с 2019 по 2024 года. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить более 4 трлн рублей.