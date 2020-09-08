Фабрика в Туле ускорила изготовление пряников на 74%

ТУЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна", которая в начале 2020 года стала участником нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", за счет внедрения бережливых технологий на 74% ускорила изготовление пряников. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"Благодаря национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости" предприятию удалось внедрить технологии бережливого производства. Например, переналадка оборудования позволила не ждать 24 часа, когда остынет начинка пряника после варки. Это ускорило изготовление пряника на 74%. Полученный опыт планируется распространить на все пряничное производство, а также на крекерную линию и линию по производству зефира", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Отмечается, что к модернизации линии по выпуску пряников с фруктовой начинкой на предприятии приступили в феврале 2020 года. На производстве разделили потоки входа и выхода охлажденной продукции, почти на 33% был ускорен процесс наладки оборудования. Планируется, что в течение трех лет производительность труда на всей фабрике будет увеличена минимум на 30%, что позволит снизить себестоимость продукции.

В национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" участвуют 52 предприятия Тульской области, почти 4 тыс. сотрудников прошли обучение, в том числе на специальной учебно-производственной площадке "Фабрика процессов". "Все больше предприятий региона интересуются вхождением в национальный проект. И это понятно: у нас накоплена достаточно обширная положительная практика (более 30 созданных потоков-образцов) и, видя успехи на площадках проекта, многие хотят повторить или даже превзойти их на своем производстве", - цитирует пресс-служба директора Фонда развития промышленности региона Дмитрия Пронина.

Тульская область в 2017 году в числе первых российских регионов вошла в программу повышения производительности труда. Рост показателей предприятий в среднем составил более 10%. Количество участников нацпроекта в регионе планируется увеличить с 52 до 76, при этом рост производительности должны показать не менее 95% участников проекта.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевая цель нацпроекта - ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.