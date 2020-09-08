В Ленобласти появится всероссийский учебный центр для кролиководов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Всероссийский учебный животноводческий центр построят в кролиководческом хозяйстве "Приоритет" в Волховском районе Ленинградской области на средства гранта "Агростартап" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

"Учебный животноводческий центр будет создан в Волховском районе в деревне Усадище, где построен инновационный комплекс по выращиванию кроликов. Следующим шагом в рамках освоения гранта планируется строительство очередного модуля для содержания кроликов, на базе которого будет создан учебный центр для кролиководов региона", - сообщили в пресс-службе.

Планируется, что учебный центр откроется уже в следующем году. Получить знания о кролиководстве в нем смогут все желающие - территориального ограничения для учащихся не будет.

Ранее ТАСС сообщал, что на средства гранта сельскохозяйственный потребительский кооператив "Приоритет" построил комплекс на 3 тыс. поголовья кроликов. Он начал работать в конце августа.

Члены кооператива "Приоритет" в 2019-2020 годах получили всего три гранта "Агростартап" на общую сумму 10,5 млн рублей, на средства грантов хозяйство производит поголовье кроликов. Грант реализуется в рамках регионального проекта "Система поддержки фермеров и кооперации" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом Владимиром Путиным, рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.