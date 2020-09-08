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В КБР освоили почти 50% средств, направленных на реализацию нацпроектов в 2020 году

По состоянию на 7 сентября освоение составило 834 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона

НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Почти половина средств, направленных на реализацию мероприятий по национальным проектам в 2020 году в Кабардино-Балкарии (КБР), освоена, сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства региона.

"Общий объем финансирования (федеральный и республиканский бюджеты) по обязательствам, связанным с реализацией нацпроектов на территории муниципальных образований КБР, в 2020 году увеличился более чем на полмиллиарда рублей и сложился в размере 1,7 млрд. Освоение по состоянию на 7 сентября составило 834 млн рублей, 48% от годового плана (среднероссийский показатель - около 47%). Отмечен ряд объективных задержек по заключению муниципальных контрактов, связанных в том числе с поступлением дополнительных средств на указанные цели", - говорится в сообщении по итогам встречи руководителя региона Казбека Кокова с главами администраций городов и районов.

Глава КБР подчеркнул, что отставаний в работе по реализации нацпроектов быть не должно. "Нельзя допускать ни одного сорванного контракта. Если мы не освоили деньги, значит не реализовали какой-то социально значимый проект, значит какой-то социально значимый вопрос не решили. Это отражается на людях", - сказал Коков и призвал глав муниципалитетов активизировать работу.

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