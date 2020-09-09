В Хабаровском крае трудоустроят около 150 новых врачей

ХАБАРОВСК, 9 сентября. /ТАСС/. Целевой набор, участие в программе "Земский доктор" и другие меры позволят трудоустроить в этом году в Хабаровском крае около 150 новых врачей, сообщил ТАСС и. о. начальника отдела кадровой политики министерства здравоохранения региона Роман Попов.

"До 2024 года, согласно задачам национального проекта "Здравоохранение", необходимо увеличить численность врачей в регионе на 313 человек. Для достижения этих целей был увеличен целевой набор в вуз (Дальневосточный государственный медицинский университет - прим. ТАСС), в основном на лечебное и педиатрическое дело, набор на бюджетные места, также на это работают программа "Земский доктор" и краевые выплаты для врачей. Всего в этом году будет трудоустроено около 150 новых врачей", - сказал Попов.

Он сообщил, что количество "целевиков" увеличивается в регионе постоянно. Так, если в 2014 году в медицинский университет набрали 62 человека на специалитет, то в этом году - 167 человек, в ординатору в 2014 году набрали 46 человек, в этом - 109. В учреждения, которые отправляли учиться молодых людей, возвращается около 70% выпускников.

По программе "Земский доктор", по которой врач получает 2 млн рублей, если отправился работать в рабочие поселки, села и малые города, планируется привлечь 70 врачей. За счет краевой выплаты в размере 1 млн рублей для медиков, переехавших в поселения, будут трудоустроены еще пять врачей.

"Медики - и выпускники, и участники программ - преимущественно отправятся работать в районы, где не хватает специалистов, особенно узких", - сказал Попов.

В настоящее время в регионе трудятся почти 5,3 тыс. врачей.

Национальный проект "Здравоохранение" - один из национальных проектов в России на период с 2019-го по 2024 год. Он предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, оптимизацию работы медицинских организаций.