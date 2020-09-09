Преподаватели первого в Бурятии "IT-куба" прошли обучение в Москве и Хабаровске

УЛАН-УДЭ, 9 сентября. /ТАСС/. Преподаватели и наставники первого в Бурятии "IT-куба", который откроется в этом году, а также мобильного кванториума, прошли обучение в Инновационном центре "Сколково" и в хабаровском "IT-кубе". Об этом сообщили ТАСС в среду в республиканском министерстве образования и науки.

"Несколько наставников, преподавателей, которые уже занимаются с детьми в нашем кванториуме, а также те, кто будет учить школьников в первом в республике "IT-кубе", в августе прошли обучение. Педагоги стали участниками курсов повышения квалификации в детском технопарке инновационного центра "Сколково" в Москве, а также в Хабаровске - по федеральному проекту "Цифровая образовательная среда", - сообщили в министерстве.

В сентябре в Селенгинском районе Бурятии начнет работу первый в регионе "IT-куб", где дети с 6 лет будут получат знания в области информационных технологий. "В крупных образовательных центрах наставники прошли подготовку по основам дизайн-мышления, жизненного цикла проекта, узнали больше о методах генерации идей, правилах мозгового штурма и составлении педагогических сценариев для школы будущего, - пояснили в Минобрнауки Бурятии. - Также они повысили уровень знаний по таким направлениям, как виртуальная реальность, дополнительная реальность и информационные технологии".

"IT-куб" - это федеральная сеть профильного образования по подготовке специалистов в области информационных технологий начиная с младшего школьного возраста. В IT-кубах дети не просто изучают информационные технологии, но и создают программные проекты. Первый в Бурятии кванториум запустили с декабря 2018 года, мобильный кванториум, работающий в районах республики, - с 2019 года. В 2020-2021 учебном году на базе мобильного кванториума планируется обучить не менее 1 тыс. учащихся.

"В улан-удэнском кванторуме, в свою очередь, преподаватели обучают школьных педагогов и руководителей центров цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста". В прошедшее лето более 40 педагогов прошли повышение квалификации по робототехнике, 3D-моделированию, по работе с различными современными станками", - пояснили в министерстве.

Всего в Бурятии до 2022 года планируется к открытию семь "IT-кубов" в шести районах и в городе Северобайкальск. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". На создание образовательных центров региону из федерального бюджета будет направлено более 115,8 млн рублей. Нацпроект охватит период с 2019 до 2024 года, его бюджет составит почти 784,5 млрд рублей.