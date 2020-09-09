Мурманские школьники начнут обучение по программе "Яндекс. Лицей" с октября

МУРМАНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Школьники Мурманска в 2020 году смогут пройти обучение на бесплатных очных курсах по программированию по программе "Яндекс. Лицей" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Обучение начнется 1 октября сразу на двух площадках в Мурманске, сообщил ТАСС министр цифрового развития Мурманской области Иван Пархоменко.

"В этом году программа "Яндекс. Лицей" открывается в Мурманске с 1 октября. Это бесплатные очные курсы по программированию для школьников от одной из крупнейших IT-компаний страны. Участникам предстоит решать разнообразные задачи - к примеру, на анализ статистических данных и поиск зависимостей, на использование простого искусственного интеллекта. В дальнейшем это позволит ребятам уверенно себя чувствовать на хакатонах по программированию и в любой сфере, которую они выберут для своего развития", - рассказал Пархоменко.

Он уточнил, что обучение будет организовано на двух площадках: в Мурманском арктическом государственном университете (МАГУ) и на базе Центра управления регионом (ЦУР), размещенного в Мурманском колледже экономики и информационных технологий. Программа рассчитана на два года для учеников 8-9 классов, за это время ребята смогут изучить основы языка программирования Python.

На базе ЦУРа мы планируем проведение стажировок с привлечением молодых специалистов, то есть это не какая-то будет закрытая структура, а центр компетенций, точка притяжения кадров.

"Плюс в том, что дети, получая теоретический материал, тут же будут видеть, как это работает на практике, имея возможность напрямую получать ответы на свои вопросы от инженеров, программистов, которые заняты непосредственно в этой отрасли. Обучение будут проводить очно мурманские преподаватели из местных колледжей и вузов, а также приглашенные из других городов педагоги - дистанционно", - пояснил министр.

Он добавил, что все преподаватели аттестованы и прошли специальное обучение в "Яндекс. Лицее", это педагоги МАГУ и Мурманского колледжа информатики. "Изначально мы на площадке МАГУ планировали набрать две группы по 14 человек, в настоящее время у нас идет отбор, он начался 30 августа, а завершится 10 сентября в 22:00, регистрация на сайте будет закрыта. И далее на конкурсной основе начнется формирование групп", - сказала ТАСС координатор площадки "Яндекс. Лицей" в МАГУ Ирина Лазарева.

О программе "Яндекс. Лицей"

Программа "Яндекс.Лицей" была запущена в 2016 году. Проект работает при поддержке региональных министерств образования и связи и рекомендован АНО "Цифровая экономика". Повышение цифровой грамотности населения и поддержка молодых программистов и специалистов в IT-сфере является частью мероприятий федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика".

Образовательный проект "Яндекс. Лицей" реализуется более чем в 160 городах России и Казахстана. Мурманская область в 2020 году присоединилась к программе впервые.