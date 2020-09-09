Строительство первой очереди Самарского моста завершено

ТАСС, 9 сентября. Первый этап строительства крупнейшего в Самарской области инфраструктурного объекта - Самарского мостового перехода завершен, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Завершен первый этап строительства Самарского мостового перехода, все элементы сооружения построены в полном объеме и открыты для движения транспорта", - говорится в сообщении.

Новый объект инфраструктуры представляет собой комплекс современных дорог и транспортных узлов. Проект первой очереди включает в себя возведение шестиполосного cталежелезобетонного моста через реку Самару длиной 667 м, железобетонного моста через заболоченное озеро Банное, транспортных развязок и путепровода.

"Новый инфраструктурный объект коренным образом меняет дорожную обстановку, разгружая въезд в областную столицу со стороны Чапаевска и Новокуйбышевска, а также существенно повышает транспортную доступность Куйбышевского района Самары", - отмечается в сообщении.

Сейчас ведутся работы второго этапа, включающие возведение путепровода через железную дорогу и двух транспортных развязок эстакадного типа. Строительство на участке протяженностью 7,8 км ведется по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Эта дорога обеспечит выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, а также на региональную дорогу Самара - Волгоград. Строительство второго этапа должно завершиться в 2023 года.