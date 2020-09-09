В Самарской области откроют 73 "Точки роста" в 2021 году

ТАСС, 9 сентября. Власти Самарской области намерены увеличить темпы создания центров цифрового и гуманитарного образования "Точки роста" в регионе в 2021 году. Так, если за 2019-2020 годы в регионе было открыто 87 таких центров, то в 2021 году - еще 73 объекта, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе правительства региона.

"В Самарской области за два года открыты 87 центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Планируется, что в следующем учебном году будут открыты еще 73 центра", - сообщили в пресс-службе.

По данным правительства региона, центры представляют собой учебные классы, оснащенные самым современным оборудованием и ручным инструментом. Дети в таких центрах могут изучать математику, информатику, безопасность жизнедеятельности, технологию по новым методикам. В частности, школьники из отдаленных сел и деревень могут познакомиться с технологиями виртуальной и дополненной реальности, 3D-моделированием и программированием, попробовать свои силы в робототехнике. Педагоги, которые работают в таких центрах, проходят курсы повышения квалификации.

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, рассчитан на 2019-2024 годы. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.