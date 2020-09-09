В восьми городах Ростовской области появятся виртуальные концертные залы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сентября. /ТАСС/. Музыкальные школы в восьми городах Ростовской области получат благодаря национальному проекту "Культура" виртуальные концертные залы. Об этом в среду сообщили в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

"В рамках национального проекта "Культура" до 2024 года планируется создание таких площадок [виртуальных концертных залов] в восьми городах Ростовской области. Сегодня, 9 сентября, губернатор Василий Голубев побывал в детской музыкальной школе имени Чайковского, на базе которой открылся виртуальный зал. На оборудование концертного зала современными видео и аудиоаппаратурой, позволяющей в HD-качестве отражать культурные события, из федерального бюджета новочеркасской школе был направлен 1 млн рублей", - сообщили в управлении информполитики.

Это третий виртуальный концертный зал, который появился в Ростовской области в текущем году. Ранее они были открыты в Таганроге и Донецке, отметили в управлении информполитики. "Открытие таких уникальных залов - это часть важного и значимого проекта Министерства культуры РФ, который, уверен, привлечет всех ценителей музыкального искусства", - отметил губернатор .

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального бюджета - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.