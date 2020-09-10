В Новосибирске в 2021 году начнут создавать "умную улицу"

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. "Умную улицу", представляющую собой пешеходное пространство с цифровыми устройствами, начнут создавать в Новосибирске в 2021 году, сообщил в четверг ТАСС начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Александр Люлько. На данный момент идет ее проектирование.

"Предполагается, что этот проект будет [создан на основе] муниципально-частного партнерства. Я реально думаю, что [реализация] будет - 2021-2022 глда. [Окончательная] реализация - не ранее 2022 года", - сказал собеседник агентства. Ранее проект планировалось реализовать к молодежному ЧМ по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

Проект будет реализовываться в рамках государственно-частного партнерства. Как сообщал ТАСС инвестор проекта, директор "ЗапСибНИИПроект.2" Петр Долнаков, проект представляет собой благоустроенное пешеходное пространство, оснащенное информационными стойками с технологиями голосового поиска, датчиками приема сети Wi-Fi, а также системами видеонаблюдения.

Как пояснил ТАСС Люлько, проект должен соединить все созданные в Новосибирске разработанные ранее технологии - размещение "умной остановки" в этом пространстве, безопасного пешеходного перехода, освещающего дорогу человеку при переходе через улицу, а также "умного" освещения. Кроме того, по словам собеседника, возможно использование новых разработок новосибирских ученых, в том числе рассматривается возможность использования роботов, занимающихся уборкой улиц.

"Умная улица" соединит три сквера, расположенных у главных городских театров - Новосибирского академического театра оперы и балета, Новосибирского музыкального театра и Новосибирского академического молодежного театра "Глобус", а также спортивный стадион "Спартак" в центре города. Проект "умной улицы" будет включать проект "умного квартала", в рамках которого реконструируют стадион. Около него благоустроят пространство, в которое будут внедрены технологии для обеспечения мер безопасности.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление.