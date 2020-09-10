В Самарской области откроется 21 мини-технопарк в 2021 году

САРАТОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Новые площадки для занятия техническим творчеством откроются в школах Самарской области в рамках национального проекта "Образование" в 2021 году, планируется открытие 21 мини-технопарка, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Планируется, что в следующем учебном году в Самарской области будет открыт 21 мини-технопарк", - сказала собеседница агентства, уточнив, что 40 мини-технопарков уже работают в регионе.

По данным правительства региона, мини-технопарки или мини-кванториумы представляют собой уникальную среду ускоренного развития ребенка по актуальным инженерно-техническим и научно-исследовательским направлениям. Здесь дети работают с приборами и оборудованием, учатся делать что-то своими руками, приобретают нужные навыки, решают реальные производственные задачи. Стать воспитанником мини-технопарка может каждый.

В мини-технопарке ребята, в частности, изучают создание искусственной реальности, работают со станками, 3D-принтерами и другим цифровым оборудованием, изучают ИТ-технологии, робототехнику.

"В мини-технопарке дети не только получают теоретические знания, но и на практике могут увидеть, как работают законы физики и для чего нужны математические расчеты. Школьники знакомятся с техническими специальностями и, возможно, для кого-то эти занятия станут отправной точкой в выборе будущей профессии", - отмечается в сообщении.

Нацпроект "Образование" призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.