В Бурятии два города получат около 160 млн рублей на благоустройство

УЛАН-УДЭ, 10 сентября. /ТАСС/. Два города в Бурятии - Северобайкальск и Бабушкин, расположенные на северном и южном берегах Байкала, - получат из федерального бюджета около 160 млн рублей на проекты по благоустройству территорий. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе республиканского Минстроя.

В 2020 году регион уже получил более 300 млн рублей на реализацию мероприятий по благоустройству в населенных пунктах. Средства на ремонт общественных территорий и дворов выделены по национальному проекту "Жилье и городская среда", а также по результатам конкурса грантов, победителями которого ранее стали города Кяхта, Гусиноозерск и Закаменск.

"По итогам еще одного федерального конкурса в городе Бабушкин, через который проходят Транссибирская магистраль и федеральная трасса "Байкал", будет реализован проект "Черничные ночи" по благоустройству центральной части населенного пункта. Стоимость проекта - 45,8 млн рублей. В Северобайкальске, что на Байкало-Амурской магистрали, запланирован проект стоимостью 112 млн рублей - это прибрежный парк у озера Байкал. Проекты будут реализованы до 2022 года", - сообщили в министерстве.

В Бабушкине на юге Байкала проживает около 5 тыс. человек, в летний сезон там бывает много транзитных туристов - город расположен на туристическом маршруте "Великий чайный путь". Поэтому проект предполагает создание нового пешеходного перехода через Транссиб, обустройство территории порта и маяка, городского сквера, установку арт-объектов.

На другой стороне Байкала, в городе Северобайкальск, проживает около 23 тыс. человек - там планируется создать прибрежный парк на берегу озера, на площади 8,5 га, большая часть которой занимает лес. "Появится проспект Дружбы народов, туристическая тропа, тематическая площадка и обустроенный лестничный спуск к Байкалу. Также будет создано четыре коммерческих и семь социальных объектов - это 30 новых рабочих мест", - пояснили в Минстрое.

В Бурятии проект по благоустройству территорий реализуется последние три года, им охвачено 104 населенных пункта по всей республике. В этом году в разных районах Бурятии будет благоустроено 155 дворов и 77 скверов, аллей и парков. За шесть лет нацпроекта "Жилье и городская среда" на благоустройство территорий в регион поступит более 1,5 млрд рублей, на эти средства будет благоустроено более 300 общественных территорий, включая парки, скверы, крупные и небольшие площади в населенных пунктах и более тысячи дворов. Нацпроект "Жилье и городская среда" реализуется по указу президента РФ Владимира Путина, общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.