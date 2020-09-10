Исполнение расходов бюджета России на нацпроекты за восемь месяцев составило 48,4%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) за первые восемь месяцев 2020 года исполнены на 48,4%, что составляет 1,059 трлн рублей из установленных уточненной бюджетной росписью ассигнований в размере 2,189 трлн рублей. Об этом свидетельствуют оперативные данные Счетной палаты, имеющиеся в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

По предварительным данным, исполнение расходов на 1 сентября по шести нацпроектам превысило 50%. Лидером, как и по итогам первых шести месяцев, остается нацпроект "Здравоохранение" - расходы по этому направлению исполнены на 62,5% к бюджетным ассигнованиям. За ним следуют "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (60,9%), "Жилье и городская среда" (55,5%), "Наука" (53,4), "Демография" (51,9%), "Культура" (50,1%).

Следом находится исполнение по национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости" (46,8%), комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (44,6%), нацпроекты "Образование" (44,4%), "Международная кооперация и экспорт" (41,7%), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (35%) и "Экология" (34,3%).

Самые низкие показатели - по проекту "Цифровая экономика": 17,8%.

О проектах

В национальном проекте "Демография" наиболее исполняемым стал федеральный проект по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни (исполнение - 94,7%), в КПМИ - проект "Коммуникации между центрами экономического роста" (52,2%), а самым неисполняемым - проект "Европа - Западный Китай" (4%); в национальном проекте "Здравоохранение" федпроект с самым высоким исполнением - "Развитие экспорта медицинских услуг "(проект уже исполнен на 100%), наименьшее исполнение по проекту "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения" (29,8%).

В нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" наилучшее исполнение по федеральным проектам "Дорожная сеть" и "Автомобильные дороги Минобороны" (37,6% и 64,5%). В проекте "Цифровая экономика" в целом исполнение низкое и наилучшие показатели у федпроекта "Цифровые технологии" (20,4%), в проекте "Образование" - у федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" (93,5%), в нацпроекте "Жилье и городская среда" - у проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", он исполнен полностью.

В национальном проекте "Международная кооперация и экспорт" исполнение невысокое по всем федеральным проектам, наилучшее значение среди них у проекта "Экспорт продукции АПК" (54,3%), в нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство" - у проекта "Популяризация предпринимательства" (80%), в нацпроекте "Экология" - у федерального проекта по сохранению лесов (83,5%).

В "Науке" наилучшие показатели у федерального проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации" (74,1%), в "Культуре" - проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" (57%), в проекте "Производительность труда и поддержка занятости" - федпроект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" (50,9%).