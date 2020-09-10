Четыре предприятия Бурятии вошли в число финалистов премии "Экспортер года" от ДФО

УЛАН-УДЭ, 10 сентября. /ТАСС/. Крупные предприятия Бурятии - Улан-Удэнский авиационный завод, "Свинокомплекс "Восточно-Сибирский", Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, а также представитель малого и среднего бизнеса - компания "Мегаполис" вошли от Дальнего Востока в число финалистов Всероссийской премии "Экспортер года". Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе республиканского министерства экономики.

"Республика Бурятия стала одним из лидеров Дальневосточного федерального округа по экспортным результатам. Четыре из 10 компаний, прошедших отбор от Дальневосточного федерального округа (ДФО), - предприятия Бурятии. Победители примут участие в федеральном этапе премии "Экспортер года", - сказали в пресс-службе.

В номинации "Крупный бизнес" в числе финалистов "Свинокомплекс "Восточно-Сибирский" (входит в холдинг "Сибирская аграрная группа") - компания занимается разведением свиней и производством свинины, основным направлением экспорта является Монголия. В конце 2019 года предприятие успешно прошло проверку Россельхознадзора на получение разрешения экспортировать свою продукцию на Филиппины, в Японию и Таиланд, а также во Вьетнам и страны Таможенного союза. Второй финалист - Улан-Удэнский авиационный завод (входит в холдинг "Вертолеты России"), на котором производят вертолеты Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш). Доля завода в общем объеме промышленного производства Республики Бурятия достигает 30-40%, завод осуществляет экспортные поставки в Казахстан, Бангладеш, Китай и Камбоджу.

Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат отмечен в номинации "Новая география". Предприятие производит сульфатную небеленую целлюлозу, картон и гофропродукцию, которая реализуется в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Китай, Монголию, Японию и Афганистан. В номинации "Трейдер года" в категории "Малое и среднее предпринимательство" победу на Дальнем Востоке одержала бурятская компания "Мегаполис", которая специализируется на оптовой торговле и оказании маркетинговых, транспортно-логистических услуг в области внешнеэкономической деятельности с партнерами в Китае и в Монголии.

Компании из Бурятии примут участие во втором - федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре на международном экспортном форуме "Сделано в России". Победители "Экспортера года" получат различные бонусы от Российского экспортного центра (РЭЦ) и генерального партнера премии ПАО "Сбербанк". Среди них: персональное сопровождение переговоров с иностранными партнерами на зарубежных рынках, бонусный тариф на обслуживание экспортного контракта, регистрация на зарубежном маркетплейсе, обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки экспортеров.

О нацпроекте

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.