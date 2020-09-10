Удмуртия получила дополнительные 340 млн рублей на ремонт дорог по нацпроекту

ИЖЕВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Удмуртия получила еще 340 млн рублей из федерального бюджета на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", за счет дополнительных средств в нормативное состояние приведут 27 км дорог. Об этом журналистам на брифинге сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов.

"В 2020 году мы также не теряем свои позиции и уже сейчас по итогам работы благодаря контролю и исполнительской дисциплине получили 340 млн рублей дополнительных средств, они направлены на города нашей республики. За счет средств в Сарапуле, Камбарке, Воткинске и Можге будут отремонтированы 27 км дорог за счет федеральных средств", - сказал Семенов.

По его словам, республика в 2017 году находилась на 27 месте в рейтинге регионов, который оценивал уровень работы дорожной отрасли, в последующие два года Удмуртия входила в первую тройку субъектов. "Когда, коллеги, мы с вами говорим об оценке деятельности работы дорожной отрасли, заказчиков и подрядчиков, здесь должна быть не только оценка, которую дает министерство, общественные организации, население в целом. Очень важна позиция и мнение Федерального дорожного агентства, которое является основным заказчиком всей этой работы", - добавил премьер-министр Удмуртии.

Семенов отметил, что в 2020 году на финансирование работ по нацпроекту направлено более 1,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

Ранее на сайте Росавтодора сообщалось, что Министерство транспорта России предложило правительству РФ выделить Удмуртской Республике дополнительные 340 млн рублей на развитие дорожной инфраструктуры.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд руб.