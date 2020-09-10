В Удмуртии в 2020 году отремонтируют самое большое за 10 лет количество дорог

ИЖЕВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Объем дорожных работ в Удмуртии в 2020 году станет самым большим за 10 лет, в регионе отремонтируют более 400 км дорог, сообщил журналистам на брифинге председатель правительства республики Ярослав Семенов.

"Перед дорожниками нашей республики в этом году стояла амбициозная задача. Всего необходимо отремонтировать, реконструировать и привести в нормативное состояние более 400 км дорог нашей республики. Мы с такой задачей, по моим данным, не сталкивались минимум 10 лет. Для сравнения приведу цифры - в 2016 году протяженность [отремонтированных дорог] составляла 256 км, в 2017 - 220 км, в 2018 - 280 км, в прошлом году - 300 км", - сказал Семенов.

Он отметил, что ключевыми проектами стали инициированный президентом РФ нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также региональная программа "Опорный план дорожной деятельности", по которой в регионе ремонтируют непроезжие участки.

"Наша первоначальная программа из 62 участков превратилась в 83. На сегодняшний день отремонтированы все участки, кроме 15, они будут завершены до конца этого года", - добавил Семенов, по информации которого, за три года на ремонт 346 км непроезжих дорог выделили 4 млрд рублей.