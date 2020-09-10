Щеголев: пандемия не повлияла на достижение показателей нацпроектов в Тамбовской области

ТАМБОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не повлияла на достижение показателей нацпроектов в Тамбовской области, регион в полном объеме выполняет свои обязательства в части строительства и ремонта новых объектов, сообщил журналистам в четверг полпред в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев в Тамбове.

"Мне кажется, что [Тамбовская] область выглядит очень достойно, ее показатели на фоне пандемии это подчеркивают. Несмотря на те трудности в экономике, которые были неизбежны, в регионе продолжается рост промышленного производства, инвестиций, планово выполняются все национальные проекты. <…> В частности, мы сегодня очень подробно говорили про нацпроект "Здравоохранение", <…> и сегодня фиксируем, что Тамбовская область в этом отношении свои обязательства выполняет, идет в графике заключения контрактов и по строительству новых объектов, и по подготовке кадров", - сказал полпред, который находится с рабочим визитом в регионе.

Говоря о выполнении обязательств, губернатор Александр Никитин подчеркнул, что социальная сфера является приоритетом работы всех уровней власти в области. "По итогам минувшего года расчеты по ключевым дотациям федеральный бюджет снизил на 1,16 млрд рублей. Однако все обязательства перед жителями область выполняла своевременно и в полном объеме. В абсолютной сумме за пять лет дополнительные расходы на эти цели выросли почти на 5,5 млрд рублей", - сказал глава региона.

По его словам, в первом полугодии текущего года удалось не только сохранить, но и увеличить фонды оплаты труда. Реальный рост налога на доходы физических лиц составил 6%. По региональному проекту благоустройства общественных пространств "Народная инициатива" с 2015 по 2019 годы было реализовано свыше 2,5 тыс. проектов.