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Ивановская область получит 31 современный троллейбус до конца года по нацпроекту

Пять из них уже вышли на маршруты

ТАСС, 10 сентября. Более 30 современных троллейбусов общей стоимостью 640 млн рублей приобретут для Ивановской области до конца 2020 года, пять из них уже поступили и вышли на маршруты, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ивановская область - один из 12 регионов России, которые получили субсидию на обновление подвижного состава городских агломераций в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" по программе льготного лизинга.

"Сегодня на городские маршруты в Иванове вышли новые низкопольные троллейбусы "Адмирал". Первые пять троллейбусов поступили в регион в рамках национального проекта, <...> до конца года ожидается еще 26. Стоимость 31 троллейбуса составляет 640 млн рублей, из которых 378 млн рублей - средства федерального бюджета, остальные - региональное софинансирование по льготной программе в течение пяти лет", - сообщает пресс-служба.

Губернатор региона Станислав Воскресенский, который оценил сегодня новый вид транспорта рассказал, что дизайн новых троллейбусов, которые выполнены в красном цвете, был разработан специально для города Иваново. "Минтранс России нас не подвел, <...> все обязательства выполнены в срок. Постараемся новыми троллейбусами закрыть основную маршрутную сеть, а старые будем потихонечку обновлять, в этом нам и Москва помогает регулярно", - цитирует пресс-служба Воскресенского.

Как уточнил начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук, чьи слова также приводятся в сообщении, в настоящее время троллейбусы "Адмирал" - самая современная модификация на российском рынке, в этом году подобные машины поставляются в три региона: в Санкт-Петербург, Омск и Иваново, их вместимость - 96 пассажиров.

В них есть wi-fi, usb-разъемы для подзарядки телефонов, климат-контроль в салоне, а также современная система управления двигателем, энергосберегающие технологии, система контроля состояния здоровья водителя, электропневматические двери с системами антиприщемления. Машина также оснащена автономным ходом, что позволит троллейбусу, например, объехать место ДТП или продолжить движении при отключении электроэнергии.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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