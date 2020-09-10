Пензенская область в 2020 году получит дополнительно 400 млн рублей на ремонт дорог

ТАСС, 10 сентября. Власти Пензенской области направят дополнительно около 400 млн рублей на ремонт и дорожное строительство, в целом регион направит на эти цели в 2020 году 8 млрд рублей. Об этом сообщается в четверг на официальном портале правительства области.

В четверг губернатор Иван Белозерцев принял участие в открытии четырех дорожных объектов, работа над которыми велась по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Среди объектов - автомагистраль, ведущая до выезда на федеральную трассу "Пенза - Тамбов", дорога от улицы 40 лет Октября до Бийской в Пензе, это первый этап капитального ремонта, в результате завершения которого отреставрируют трассу до улицы Центральной, ведущей к аэропорту.

"В ходе запуска в работу дорожных объектов губернатор сообщил о выделенной региону дополнительно федеральной поддержке в размере порядка 400 млн рублей, которые будут направлены на ремонт и дорожное строительство", - сказано в сообщении.

Белозерцев отметил, что дорожный фонд 2020 года составит 8 млрд рублей, из которых 3 млрд - средства федерального бюджета. В области при этом построено и отремонтировано свыше 600 км дорог.

"Я благодарен Министерству транспорта Российской Федерации, президенту России за поддержку Пензенской области. Из федерального бюджета в региональный дорожный фонд направляются серьезные финансовые средства, это дает нам возможность строить новые качественные дороги, которые очень нужны людям", - цитирует пресс-служба Белозерцева.

По словам замдиректора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Дмитрия Лаптева, область, как и в прошлом, году должна войти в первую пятерку регионов по реализации нацпроекта. "Думаю, что благодаря слаженной работе команды регионального правительства, проектной команды "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Пензенская область, как и в прошлом году, имеет все шансы войти в пятерку лидеров РФ по реализации проекта", - приводит слова Лаптева пресс-служба.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.