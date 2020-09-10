Около 1 тыс. человек начали платить налог на самозанятость в Кабардино-Балкарии с 1 июля

НАЛЬЧИК, 10 сентября. /ТАСС/. Налог на профессиональный доход стали платить около 1 тыс. самозанятых жителей Кабардино-Балкарии (КБР) с 1 июля - с момента вступления в силу регионального закона. Такие данные были озвучены в четверг на совместном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в КБР и Совета по экономической и общественной безопасности региона, сообщили в пресс-службе регионального Минэкономразвития.

Профессиональный доход - специальный налоговый режим, переход на который осуществляется добровольно. Ставки налога установлены федеральным законодательством: 4% при операциях с физическими лицами и 6% при операции с юридическими лицами. Специальным налоговым режимом могут воспользоваться граждане, не имеющие работодателя и наемных работников, которые создают собственный продукт или оказывают услуги самостоятельно без посредников.

"В рамках регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" на территории КБР с 1 июля 2020 года введен новый специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", то есть налог на "самозанятых", предназначенный для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. На текущий момент налог на профессиональный доход применяют 982 налогоплательщика, в том числе 919 физических лиц и 63 индивидуальных предпринимателя", - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития также сообщили, что в КБР в рамках нацпроекта 573 субъекта МСП получили поддержку и 11 выведены на экспорт по проекту "Акселерация субъектов МСП". 309 действующих микрозаймов выдано региональной микрофинансовой организацией КБР. По данным ведомства, по состоянию на июнь 2020 года в КБР на учете состоят 19 тыс. 142 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 5 тыс. 292 юридических лица, 13 тыс. 850 индивидуальных предпринимателей.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.