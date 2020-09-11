Заседание Госсовета по корректировке нацпроектов пройдет 29 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Заседание Государственного совета по новым параметрам национальных проектов пройдет 29 сентября. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

"29 сентября будет проходить Государственный совет, на котором мы перед главой государства будем представлять наши национальные проекты с новыми показателями, новыми целями, и вполне возможно - с новыми мероприятиями ", - сказал он, выступая на открытии ХI Всероссийской конференции "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство".

Ранее на сайте Кремля сообщалось, что поручение президента РФ Владимира Путина скорректировать национальные проекты станет предметом обсуждения на ближайшем расширенном заседании президиума Государственного совета.

Ключевые цели 12 национальных проектов, а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в майском указе президента Владимира Путина. Это задачи в сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, жилья и городской среды, автомобильных дорог, науки, цифровой экономики, производительности труда и поддержки занятости, культуры, международной кооперации и экспорта, малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы.