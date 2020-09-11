{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Заседание Госсовета по корректировке нацпроектов пройдет 29 сентября

На заседании представят национальные проекты с новыми показателями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Заседание Государственного совета по новым параметрам национальных проектов пройдет 29 сентября. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

"29 сентября будет проходить Государственный совет, на котором мы перед главой государства будем представлять наши национальные проекты с новыми показателями, новыми целями, и вполне возможно - с новыми мероприятиями ", - сказал он, выступая на открытии ХI Всероссийской конференции "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство".

Ранее на сайте Кремля сообщалось, что поручение президента РФ Владимира Путина скорректировать национальные проекты станет предметом обсуждения на ближайшем расширенном заседании президиума Государственного совета.

Ключевые цели 12 национальных проектов, а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в майском указе президента Владимира Путина. Это задачи в сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, жилья и городской среды, автомобильных дорог, науки, цифровой экономики, производительности труда и поддержки занятости, культуры, международной кооперации и экспорта, малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
В восьми районах Приморья в 2021 году построят мусоросортировочные комплексы
Они будут сортировать отходы на полезные, опасные и неперерабатываемые, затем вторсырье будут делить на шесть фракций - ПЭТ, макулатура, картон, стекло, жестяная и алюминиевая банки
Читать полностью