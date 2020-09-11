ТюмГУ в рамках НЦМУ будет создавать новые методы по эксплуатации месторождений в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Тюменский государственный университет в рамках Научного центра мирового уровня (НЦМУ) разработает новые методы по эксплуатации месторождений в Арктике. В рамках этой работы уже запланировано несколько пилотных проектов с нефтяными компаниями, сообщил региональном пресс-центре ТАСС директор технологического парка Тюменского государственного университета Евгений Голубев.

"Мы совместно с питерским политехническим университетом (СПбПУ), в том числе и в рамках НОЦ и в рамках программы центров мирового уровня, создаем и развиваем зеркальные инжиниринговые центры. Этот центр будет решать задачи машиностроительные, в том числе и по оборудованию, которое применяется в Арктике. И у нас намечено несколько пилотных проектов с одной из нефтекомпаний по разработке оборудования как раз для новых методов эксплуатации месторождений, <…> малолюдных технологий", - сказал Голубев.

На пресс-конференции проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков пояснил, что проект создания в России сети зеркальных инжиниринговых центров был разработан Центром компетенций НТИ при университете и будет развиваться по программе НЦМУ. Концепция проекта предполагает внедрение разработок, обмен опытом и сопровождение петербургским Политехом других образовательных организаций-партнеров в регионах страны через специальную цифровую платформу. Полученные компетенции дают регионам возможность подготавливать специалистов мирового уровня. Такие центры уже созданы в 10 регионах РФ.

В марте 2019 года сообщалось, что ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) предлагают создать систему сбора информации об исследованиях Арктики и оперативного слежения за экологическим состоянием территории, так называемую "Цифровую Арктику". ТюмГУ выступает базовой площадкой Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ), одним из направлений которого является исследование Арктики.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого получил статус научного центра мирового уровня "Передовые цифровые технологии". НЦМУ создан на базе консорциума из 4 организаций в рамках национального проекта "Наука", в который также входят Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Тюменский государственный университет, НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России.

О нацпроекте

Согласно целям нацпроекта "Наука", Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.