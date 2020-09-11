В модернизацию волгоградской областной больницы за два года вложили почти 500 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Двухлетний объем инвестиций в модернизацию волгоградской областной клинической больницы, включая средства по нацпроекту "Здравоохранению", составил почти 500 млн рублей, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"В 2019-2020 году в обновление материально-технической базы облбольницы было инвестировано почти 500 млн рублей", - сказали в администрации региона.

В пятницу с рабочей поездкой в областной больнице побывал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который проинспектировал масштабные работы в хирургическом корпусе №11 - семиэтажное здание, возведенное в 1974 году, впервые обновляется комплексно. Заменены инженерные системы, установлена современная сантехника, смонтирована система пожарной сигнализации, автоматизированы отопление и вентиляция. После реконструкции в шесть раз, до 1,2 тыс. кв. м увеличена площадь приемного отделения.

"Это одно из самых мощных медучреждений региона. Проблем здесь накопилось много за десятилетия, мы шаг за шагом реализуем проекты и, наконец, подошли к решению самой сложной задачи - модернизации хирургической службы больницы, включая приемное отделение, которое работает на всю больницу. К концу года и хирургический корпус, и приемное отделение будут готовы в полном объеме", - приводит пресс-служба слова главы региона.

В больницу продолжает поступать современное высокотехнологичное оборудование в рамках региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". В частности, в приемном отделении хирургического корпуса установлены новый компьютерный томограф, ангиографическая и ультразвуковая системы, видеоэндоскопический комплекс, в ближайшее время поступит магнитно-резонансный томограф. Ремонтные работы продолжаются и в других корпусах, завершено обновление первого и второго этажей поликлиники, где работает центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Там открыт прививочный кабинет, где в пятницу Бочаров сделал прививку от гриппа.

"В областной больнице находится ряд уникальных отделений, поэтому мы подходим к вопросу обновления взвешенно исходя из маршрутизации пациентов. На следующем этапе надо максимально включить ее в модернизацию - до конца года будет выработана концепция развития больницы. Мы постепенно поставим это в бюджетные планы, проведем проектирование и будем дальше развивать больницу", - отметил губернатор.