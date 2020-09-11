В Сафари-парке Геленджика родились два детеныша зубра

КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Два детеныша зубра родились в Сафари-парке города Геленджик. Оба новорожденных зубренка оказались самками, что встречается реже, обычно в неволе рождаются самцы, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"Совсем недавно в местном парке животных появилось долгожданное пополнение, сразу два детеныша зубра. И чему особенно рады работники Сафари-парка - обе новорожденные девочки. Все питомники и зоопарки сталкиваются с тем, что мальчики-зубры рождаются гораздо чаще", - говорится в сообщении.

Уточняется, что телята уже через час после рождения встали на ноги. Сейчас зубрята уже спокойно передвигаются по загону, практически привыкли к людям.

"В нашем Сафари-парке содержится 10 взрослых зубров. Из них только три самочки. Имена телятам еще не дали, и сейчас решается вопрос, останутся ли зубрята в Геленджике или будут отправлены в другое место. Многие питомники с радостью готовы принять девочек", - добавили в пресс-службе, отметив, что первый рожденный в местном парке зубр носит имя Муркотх в честь Маркотхского хребта, он появился на свет в 2015 году.

Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма являются целями национального проекта "Экология". За шесть лет в России появятся 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 млн га, а 11 специальных программ позволят увеличить популяции редких видов животных: амурский тигр, переднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, аргали, дзерен, белый медведь, стерх.