В Иванове модернизируют стадион за 40 млн рублей

ТАСС, 11 сентября. Стадион "Локомотив" в Иванове - основной центр подготовки футболистов в регионе - модернизируют по федеральному проекту "Спорт - норма жизни". На замену футбольного покрытия с системой подогрева направят 40 млн рублей, сообщает в пятницу департамент спорта Ивановской области.

"Средства на закупку футбольного покрытия с системой подогрева на общую сумму 40 млн рублей выделены из федерального бюджета. В процессе замены футбольного покрытия тренировочный процесс у воспитанников областной спортшколы олимпийского резерва №1 "Текстильщик" приостанавливаться не будет", - сообщили в ведомстве.

Стадион "Локомотив" является основным центром подготовки футболистов в регионе, здесь занимаются свыше 500 воспитанников футбольной школы "Текстильщик" от 7 до 17 лет. Новое покрытие позволит продлить занятия на открытом воздухе до ноября включительно.

Как уточнили ТАСС в департаменте спорта, в настоящий момент работы на стадионе уже ведутся, завершить их планируют к середине октября. Проект реализуется благодаря федеральной программе "Спорт - норма жизни" (входит в нацпроект "Демография"). В 2010 году на спортивном объекте появилось еще одно футбольное поле с искусственным покрытием и площадка для мини-футбола, а в 2014 году закончено строительство крытого футбольного манежа с раздевалками, тренерскими кабинетами, административными офисами.