В Ивановской области в рамках акции "Сохраним лес" высадят полмиллиона деревьев

ТАСС, 11 сентября. Около полумиллиона деревьев будет высажено в Ивановской области до конца октября в рамках всероссийской экологической акции "Сохраним лес" нацпроекта "Экология". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Ежегодно большое количество лесных насаждений по всей стране погибает во время лесных пожаров. Поэтому ежегодная акция направлена и на восстановление лесов. В целом в России в рамках всероссийской акции "Сохраним лес" будет посажено более 40 млн деревьев. В Ивановской области мы планируем посадить около 500 тыс. до конца октября", - приводит пресс-служба слова первого зампредседателя комитета по лесному хозяйству региона Виктора Улитина.

Сегодня началась акция, в рамках которой первые саженцы сосны активисты высадили в ивановском Парке имени Революции 1905 года, там же прошел субботник по очистке территории парка и берегов реки Талка от мусора. Как отметил Улитин, акция по восстановлению зеленых насаждений призвана сформировать культуру экологически ответственного поведения по отношению к лесу.

По данным комитета лесного хозяйства региона, ежегодно на территории области проводится искусственное лесовосстановление. В этом году план работ выполнен в полном объеме на пяти тысячах гектаров.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Всероссийской акции "Сохраним лес".