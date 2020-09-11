Консультационные центры для родителей Удмуртии получат гранты на 20 млн рублей

ИЖЕВСК, 11 сентября. /ТАСС/ Пять консультационных центров Удмуртии, в которых оказывается помощь взрослым при воспитании детей, выиграли гранты на 20 млн рублей по проекту поддержки семей с детьми, сообщается в пятницу на сайте министерства образования и науки республики.

"Выигранные средства позволят консультационным центрам оказывать квалифицированную помощь. Всего на оказание консультационной и психологической поддержки семьям в 2021 году будет получено более 20 млн рублей", - сказано в сообщении.

Конкурс проводился в рамках федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" национального проекта "Образование". В прошлом году учреждения также выигрывали средства на свою деятельность. "Все они в прошлом году выиграли конкурс на получение федеральной субсидии на сумму более 35 млн рублей. Эта сумма позволяет предоставлять консультации воспитателей, психологов, медиков, логопедов и других специалистов для обратившихся в центры совершенно бесплатно", - добавили в министерстве.

Учреждения, в которых родители могут получить необходимую помощь, располагаются в селе Малая Пурга, в Сарапуле, Воткинске, а также в Ижевске.

Нацпроект "Образование" охватит период 2019-2024 годов. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.