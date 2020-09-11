Рослесхоз: исполнение проекта "Сохранение лесов" составляет в Вологодской области 80%

ТАСС, 11 сентября. Объем финансирования лесного хозяйства Вологодской области составил в этом году более 115 млн рублей в рамках проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Кассовое исполнение проекта составило на сегодня 80% или 92,4 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Рослесхоза.

"Более 115 млн рублей направлено в 2020 году лесному хозяйству Вологодской области из федерального бюджета на реализацию федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Из выделенных региону средств 70,5 млн рублей приходится на увеличение площади лесовосстановления, 44,6 млн рублей - на оснащение лесного хозяйства лесопожарной и лесохозяйственной техникой и оборудованием. На сегодня кассовое исполнение федерального проекта в Вологодской области реализовано на 80% и составляет 92,4 млн рублей", - говорится в сообщении по итогам встречи губернатора области Олега Кувшинникова и руководителя Рослесхоза Сергея Аноприенко, прошедшей в пятницу в режиме видео-конференц-связи.

Работы по искусственному лесовосстановлению в регионе проведены на площади 8 тыс. га, что составляет 116% от плана на 2020 год. Всего же в регионе восстановлено 46,5 тыс. га леса или 58% годового показателя.

Руководитель Рослесхоза отметил успешное прохождение лесопожарного сезона в Вологодской области. С начала года в регионе площадь лесов, пройденная огнем, составила 9 га. Все пожары потушены в первые сутки с момента обнаружения.

В ходе встречи также обсуждались вопросы взаимодействия и планы на 2021 год, в том числе относительно лесоустроительных работ на территории области, добавили в Рослесхозе.

Как отметил губернатор, леса занимают более 80% территории области, запас древесины превышает 1,6 млрд кубометров. Расчетная лесосека составляет свыше 30 млн кубометров древесины в год и используется на 55%, заготавливается 17 млн кубометров древесины. По этому показателю регион лидирует в Северо-Западном Федеральном округе и Центральной России. В области реализуется 23 приоритетных инвестиционных проекта в области освоения лесов.