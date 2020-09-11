Пермский край стал лидером по несырьевому экспорту среди регионов Поволжья

ТАСС, 11 сентября. Пермский край по результатам Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" признан лидером по объему несырьевого неэнергетического экспорта в Приволжском федеральном округе (ПФО). Об этом сообщили в пресс-службе Российского экспортного центра (РЭЦ).

"Пермский край стал лидером округа по экспортным результатам. Регион занимает 10-е место в рейтинге регионов Российской Федерации по объему несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) и первое место по объему ННЭ среди регионов Приволжского федерального округа", - говорится в сообщении.

В ходе конкурса комиссия определила 11 победителей в Приволжском федеральном округе - ими стали как представители малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия. Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Премия открывает новые имена

Победителями в четырех номинациях стали предприятия Прикамья, еще в трех - компании Нижегородской области. Среди победителей также есть представители Пензенской, Саратовской, Ульяновской областей, Республики Татарстан.

"Приволжский федеральный округ является традиционным лидером российского несырьевого экспорта по самому широкому спектру высокотехнологичной продукции. Многие компании из Нижегородской области, Пермского края, Республики Татарстан и других регионов уже заработали высокую репутацию за рубежом. Их пример вдохновляет и стимулирует тех предпринимателей, которые только планируют пробовать свои силы на внешних рынках", - подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, его слова приводятся в сообщении. Он добавил, что премия помогает открывать новые имена, отмечать заслуженные успехи приволжских компаний.

При этом генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина поблагодарила производителей, которые продолжают работать на экспорт и конкурировать на глобальном рынке в сложившейся ситуации. "В эпоху закрытых границ и мирового кризиса это сделать особенно непросто. Однако даже при таких неблагоприятных обстоятельствах наши экспортеры выросли, стали крепкими, конкурентоспособными. Я надеюсь, что звание "Экспортер года" поможет вам развиваться более активно, интенсивно и конкурентно, чтобы выходить на как можно большее количество рынков новых стран", - привели ее слова в пресс-службе.

По словам вице-президента - председателя Волго-Вятского банка ПАО "Сбербанк" Петра Колтыпина, Поволжье является одним из крупнейших экспортеров страны в части наукоемких отраслей и отрасли АПК. "Например, химическая промышленность в структуре экспорта ПФО занимает более 23%, машиностроительная продукция - почти 9%, а отрасли АПК - продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье - перешагнули отметку в 5% в составе экспортируемой из региона продукции. Развитие экспортной деятельности - правильный шаг на пути к укреплению российской экономики, стабилизации рынка, а значит и развитию самого региона. Мы, как банк, видим особую важность в развитии, обучении и реализации экспортного потенциала как предприятий малого, так и крупного бизнеса, предприятий оборонно-промышленного комплекса", - приводятся его слова в сообщении.

О нацпроекте

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году - до 250 млрд долларов.