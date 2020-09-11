В Татарстане по нацпроекту отремонтируют более 91 км дорог Казанской агломерации

КАЗАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Татарстана рассчитывают отремонтировать 91,7 км дорог Казанской агломерации в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в текущем году. Об этом в пятницу сообщается на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"В 2019 году по национальному проекту отремонтированы 47,3 км дорог агломерации. Это обеспечило достижение 83,3% дорог нормативного состояния. В 2020 году в рамках нацпроекта планируется выполнить ремонт 91,7 км дорог агломерации, что обеспечит достижение 84% нормативного состояния", - говорится в сообщении.

Общая протяженность дорог агломерации в рамках выполнения нацпроекта - 1 675 км. Сюда входят магистральные дороги и улицы общегородского значения, а также наиболее загруженные улицы и дороги местного значения Казани протяженностью 909 км, участки автодорог регионального значения, имеющие соединения с магистральными дорогами и улицами Казани, протяженностью 507 км и участки автомобильных дорог федерального значения, проходящие по территории агломерации, протяженностью 259 км.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта 2016 года. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России".