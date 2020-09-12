В Забайкалье открыли мастерские для обучения безработных

ЧИТА, 12 сентября. /ТАСС/. Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса открыл пять мастерских для обучения студентов и безработных жителей востребованным в крае специальностям. Мастерские создали по нацпроекту "Образование", сообщила на своей странице в Instagram заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова.

"Состоялось открытие пяти мастерских в Читинском техникуме отраслевых технологий и бизнеса для профессиональной подготовки не только студентов, но и лиц, состоящих на учете в центрах занятости для получения новой специальности или перепрофилизации. Это своего рода лаборатории, в которых будут обучать мастеров высокого уровня", - написала Ванчикова.

В мастерских можно будет обучиться по направлениям "Малярные и декоративные работы", "Кирпичная кладка", "Облицовка плиткой", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Сантехника и отопление".

В мае предприятия Забайкалья из-за пандемии коронавируса столкнулись с нехваткой квалицированных кадров, которые раньше приезжали из-за границы или других субъектов России. При этом в Забайкальском крае отмечается высокий уровень официальной безработицы, поэтому власти региона поставили задачу обучить этих жителей и закрыть ими потребность на рынке труда.

В конце июня вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике помочь организовать переобучение кадров для дальневосточных предприятий, чтобы решить проблемы с трудоустройством на фоне пандемии. Как позже заявил губернатор Забайкалья Александр Осипов, региону требуется порядка 700 млн рублей из федерального бюджета, чтобы организовать обучение 9,6 тыс. безработных, которые согласились пройти курсы. Всего в крае около 27 тыс. безработных.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Проект, общий бюджет которого составляет почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.