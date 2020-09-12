Почти 1,6 млн семей получают выплаты по нацпроекту "Демография" на детей до трех лет

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Выплаты на детей до трех лет по нацпроекту "Демография" получат почти 1,6 млн семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на Всероссийском форуме молодых семей в субботу.

"Выплаты на первого ребенка получают свыше 880 тыс. семей. Они выплачиваются напрямую из федерального бюджета. Почти 180 тыс. семей получают ежемесячные пособия на второго ребенка из средств материнского капитала. Еще порядка 540 тыс. семей получают выплаты на третьего и последующих детей. Эти выплаты осуществляются за счет средств федерального и регионального бюджетов", - сказала Баталина.

В министерстве уточнили ТАСС, что с этого года существенно увеличился охват семей, получающих выплаты на детей в рамках нацпроекта "Демография". "Это связано с продлением периода выплат и изменением критериев нуждаемости. Если прежде родители получали дополнительные средства до достижения ребенком 1,5 лет, то с этого года период выплат продлен до трех лет. Кроме того, раньше средства начислялись семьям, чей среднедушевой доход составлял 1,5 прожиточных минимума. С этого года выплаты положены всем семьям, где на одного человека приходится менее двух прожиточных минимумов", - добавили в Минтруде.

Нацпроект "Демография", стартовавший в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 детей на одну женщину; увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни; увеличение доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8 до 55% к 2024 году.