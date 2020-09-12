Жители КБР смогут получить бесплатное образование по компетенциям цифровой экономики

НАЛЬЧИК, 12 сентября. /ТАСС/. Бесплатное обучение по дополнительным программам компетенций цифровой экономики смогут пройти жители Кабардино-Балкарии (КБР). Регион завершает подготовку документов для участия в проекте предоставления персональных цифровых сертификатов от государства в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Об этом ТАСС сообщил в субботу начальник отдела реализации нацпроектов и госпрограмм министерства цифрового развития региона Жантемир Ашабоков.

"Принято решение об участии Кабардино-Балкарии в проекте предоставления персональных цифровых сертификатов от государства, который дает возможность бесплатно пройти обучение по программам повышения квалификации по компетенциям цифровой экономики. Любой житель Кабардино-Балкарии от 18 лет до пенсионного возраста получит возможность пройти образовательные курсы, которые обычно являются платными, за счет федерального бюджета", - сказал Ашабоков.

Благодаря персональным цифровым сертификатам жители России могут получить дополнительное профессиональное образование и документ о повышении квалификации по 22 направлениям. Среди них искусственный интеллект, программирование и создание IT-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, Интернет вещей и промышленный Интернет, большие данные и другие.

Согласно условиям участия в программе, регион должен содействовать вовлечению в проект образовательных организаций, работодателей и операторов рынка труда, проанализировать данные о приоритетных направлениях цифрового развития и потребностях субъекта в кадрах с компетенциями цифровой экономики. "Мы проработали этот вопрос со Сбербанком, ITV group , МФЦ, Безопасной республикой и рядом других компаний, которые предоставили информацию о том, какие специальности для них актуальны и уточнили количество специалистов. Потенциально прошедших курсы могут трудоустроить либо взять на стажировку. Для нашей республики вопрос очень актуален, потому что у нас наблюдается большой дефицит кадров по цифровой экономике", - добавил собеседник агентства.

Программы рассчитаны на обучение продолжительностью не менее 72 академических часов. На момент пилотного проекта в 2019 году каталог на платформе оператора проекта Университета 2035 насчитывал более сотни программ. Набор новых программ в систему будет объявлен в сентябре 2020 года.

"В этом году за счет федерального бюджета планируется подготовить 33 тыс. специалистов. Для регионов нет квотирования или регламентирования, в программе могут принять участие все кто успел зарегистрироваться в числе этих 33 тыс., наша задача - привлечь в программу максимальное количество жителей КБР", - добавил собеседник агентства.

О федеральном проекте

Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики" - одно из шести направлений нацпрограммы "Цифровая экономика". Среди его задач - трансформация рынка труда, совершенствование системы образования и подготовки кадров, создание системы мотивации граждан к освоению компетенций цифровой экономики.

Так, согласно нацпроекту, к 2024 году предполагается, что 40% населения повысят уровень владения цифровыми навыками и компетенциями цифровой экономики, до 120 тыс. абитуриентов в год будет увеличен прием в вузы на IТ и математические специальности, свыше 800 тыс. выпускников системы профобразования будут владеть ключевыми компетенциями цифровой экономики на среднемировом уровне. Кроме того, предполагается, что более 1 млн специалистов пройдут переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках программ дополнительного образования.