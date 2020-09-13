{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Колыме к Новому году планируют достроить физкультурно-оздоровительный комплекс

Сейчас на объекте ведутся бетонные работы

ТАСС, 13 сентября. Власти Магаданской области планируют в декабре завершить в поселке Палатка Хасынского городского округа строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Начало работы объекта запланировали на новогодние праздники, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"Сдать ФОК планируется в декабре этого года, и я планирую, что на новогодние каникулы спорткомплекс начнет работать", - приводятся в сообщении слова губернатора Магаданской области Сергея Носова.

По информации пресс-службы правительства, сейчас строители ведут бетонные работы, собирают фасад спортивного сооружения. В ближайшие дни планируется закрыть фасад здания и установить витражи, завершить кровельные работы и приступить к внутренней отделке.

Ранее областные власти сообщили журналистам, что строительство объекта началось прошлым летом по национальному проекту "Демография". В 2019 году на создание объекта выделили 22,08 млн рублей из федерального бюджета и 2,18 млн рублей из областного бюджета. Комплекс будет иметь универсальный игровой спортивный зал. Объект должен вместить футбольную, баскетбольную и волейбольную зоны. Сейчас спортсменам в Хасынском городском округе зимой тренироваться негде.

Поселок Палатка является административным центром Хасынского района, расположенного в центральной части Магаданской области. Населенный пункт находится в 82,3 км от Магадана. В нем проживают более 3,5 тыс. человек.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет по стране за весь период составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияНосов, Сергей КонстантиновичДальний Восток
В Хакасии построят первый центр культурного развития
По предварительным данным, стоимость проекта составит 150 млн рублей
Читать полностью