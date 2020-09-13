Новые технопарки откроются в трех городах Ставрополья до конца 2024 года

СТАВРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Стационарные технопарки "Кванториум" откроются по национальному проекту до конца 2024 года в трех городах Ставропольского края - в Ставрополе, Буденновске и Минеральных Водах, сообщила ТАСС замминистра образования региона Диана Рудьева.

"Мы открыли 1 сентября [2020 года] стационарный технопарк в Невинномысске, уже работает технопарк в Михайловске. В 2022 году в планах создание технопарков в городе Буденновске и в городе Ставрополе, в 2024 году запланировано открытие технопарка в Минеральных Водах. Благодаря национальному проекту "Образование" и региональному проекту "Успех каждого ребенка" мы развиваем возможности научно-технического творчества детей, думаю, что всех желающих мы сможем принять", - сказала она.

С сентября этого года в Ставропольском крае начал работу мобильный технопарк "Кванториум". Микроавтобус со специальным оборудованием курсирует по разным территориям края. Мобильный технопарк предоставляет возможности полноценной программы дополнительного образования.

"Работа мобильного технопарка предусмотрена в первую очередь для организации обучения в сельской местности. Это не просто разовые выезды, разработаны двухгодичные программы, определены агломерации, в которые выезжает технопарк", - пояснила Рудьева.

Первый "Кванториум" в Ставропольском крае открыли в Шпаковском районе недалеко от Ставрополя в 2017 году. Создание технопарков в российских регионах проходит в рамках нацпроекта "Образование", который охватит период с 2019 по 2024 год. Планируется, что в результате реализации проекта обеспечат глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.