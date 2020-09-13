В Чечне до 2025 года планируют построить 100 объектов здравоохранения

ГРОЗНЫЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Чечни планируют до 2025 года построить в регионе 100 медицинских учреждений и закупить 6 тыс. единиц оборудования для развития первичного звена здравоохранения. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

"В рамках разработки программ модернизации и развития первичного звена здравоохранения республики тщательно проанализирована материально-техническая база медицинских организаций на предмет соответствия порядкам оснащения. До 2025 года запланирована закупка более 6 тыс. единиц оборудования, более тысячи [единиц] автотранспорта и строительство 100 объектов с учетом численности населения и организации должной медицинской помощи", - сказал Сулейманов.

Он добавил, что запланировали реконструкцию и капитальный ремонт учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению республики. По словам министра, при разработке программы модернизации и развития первичного звена здравоохранения региона проанализировали деятельность более 300 медицинских учреждений.

"Министерство здравоохранения России и специальная комиссия, состоящая из 12 федеральных ведомств, согласовали проект программы модернизации первичного звена здравоохранения Чеченской Республики без замечаний и признали его лучшим из представленных всеми регионами страны. Особое одобрение получили представленные карты-схемы территориального планирования медицинских организаций республики с указанием численности населения, километража и времени доставки пациента для получения врачебной и доврачебной медицинской помощи", - добавил глава ведомства.

Он отметил, что федеральное ведомство также приняло решение о том, чтобы представить программу модернизации первичного звена здравоохранения Чеченской Республики в качестве образца для других регионов страны при разработке проектов.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.